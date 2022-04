Ben jij op zoek naar een openbare ruimte waar je in alle rust kan blokken? Kom dan studeren in de Agropolis

Maasmechelen “Tijdreis naar de jaren 30 voor kinderen”: Mijnwer­kers­mu­se­um Eisden heeft er ‘old school’ klasje bij

Net naast het Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden Tuinwijk, waar ooit de film ‘Marina’ werd gedraaid, is er een uitbreiding op kindermaat geopend. “Hier leren we jongeren op een speelse wijze bij over hun geschiedenis", zegt Jan Kohlbacher van Stichting Erfgoed Eisden. Ze nemen de griffel in de hand en ontdekken speelgoed uit lang vervlogen tijden.

25 april