Baby gewond geraakt bij groot verkeersongeluk op N273 bij Horn

Recidivist uit Hasselt riskeert 20 maanden cel voor het plegen van diefstal­len: “Ik ben door foute vrienden met drugs begonnen”

Een 30-jarige man uit Hasselt stond woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht voor het plegen van diefstallen, waarvoor hij een celstraf van 20 maanden en een boete riskeert. Hij pleegde een handtasroof en in het Kruidvat nam hij spullen mee. De man is een recidivist.