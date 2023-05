Baby blijkt toch niet geboren op de A2

KIJK. 400 leerlingen van Stedelijke Basis­school Kuringen fietsen de ‘Ronde van Kuringen’ in Hasselt: “Fluovestje aan, fietshelm op en rijden maar!”

Voor de 400 leerlingen van de Stedelijke Basisschool Kuringen in Hasselt is het vandaag een wel zeer bijzondere schooldag. Niet in de klas, maar op de fiets tijdens de ‘Ronde van Kuringen’. De school hoopt zo nog meer kinderen en hun ouders te stimuleren vaker én veilig met de fiets naar school te komen. “Goed voor de natuur én voor ons, dus wij fietsen met plezier mee!”, glimlachen Maarten (9) en Simon (9) op hun fiets aan de schoolpoort.