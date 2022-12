Auto leeggeroofd in Kinrooi

HLN Shop Te weinig sneeuw voor je favoriete winter­sport? Hier trek je het jaar rond je ski’s aan

De eerste sneeuw dwarrelt voorzichtig over ons landje neer. Leuk om in kerststemming te komen, maar echte wintersportfans blijven (voorlopig) in de kou staan. Gelukkig zijn er op een boogscheut van hier toch plekken waar het altijd sneeuwt. Op zoek naar een leuke (familie-)uitstap of een origineel cadeau voor onder de boom? HLN Shop wijst de weg én geeft straffe deals.

8:33