Asbestgevaar bij brand in varkensboerderij: hou ramen en deuren gesloten en schakel ventilatiesystemen uit

In Ophoven (Kinrooi) woedt momenteel een uitslaande brand in een varkensboerderij. Er is zware rookontwikkeling waarbij mogelijks asbest vrijkomt. De Lokale Politie vraagt in de onmiddellijke omgeving de ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatiesystemen in voertuigen uit te schakelen.