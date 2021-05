82-jarige dame uit Kinrooi komt om bij zware botsing op Breeërsteenweg

Hoe het ongeval tussen de twee auto’s precies is kunnen gebeuren, is volgens de burgemeester nog niet helemaal duidelijk. “Mogelijks reed de auto met de 82-jarige dame uit Kinrooi en twee inzittenden uit een lokale middenweg de Breeërsteenweg op, nét toen er een autobestuurder van de andere kant kwam gereden”, zegt burgemeester Brouns. “Die bestuurder werd daardoor verrast, en kon niet meer op tijd stoppen of uitwijken. Een scenario waar we momenteel niet zeker van zijn, maar dat lijkt ons een helaas plausibele denkpiste. De twee autobestuurders zijn daardoor tegen elkaar gebotst, en één van de drie inzittenden van de aangereden wagen heeft dat ongeval niet overleefd. Zij overleed vrij snel ter plaatse. De chauffeur in de andere wagen had géén kwetsuren, maar was wel in shock.”