Zware neerslag en bewolking in Keerbergen vanmiddag

Ideaal Wonen in Brabanthal: “Provincia­le beurzen in de lift na de coronacri­sis”

Zopas is in de Leuvense Brabanthal de 49ste editie van de populaire beurs Ideaal Wonen in Huis en Tuin van start gegaan. Voor veel mensen de ideale uitstap om inspiratie op te doen maar ook voor leuke ideeën in de tuin is deze beurs een topper. “We zijn erg blij dat we opnieuw zo’n 27.000 bezoekers kunnen en mogen verwelkomen”, zegt organisator Stefan Frissen.