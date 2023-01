Werknemers bpostkantoor Keerbergen staken tweede dag op rij: “Het pakjesvolume stijgt alleen maar, en het water staat ons tot de lippen.”

Gisteren staakten alle werknemers van het bpostkantoor in Keerbergen het werk. Dat gebeurde nadat duidelijk werd dat het aantal verdeelrondes in de gemeente zou worden teruggeschroefd, van elf naar tien. De besparing is nodig volgens de directie omdat er minder brieven worden verzonden. “De markt verandert: het aantal brieven dat verstuurd wordt daalt, het aantal pakjes stijgt. We moeten ons aanpassen aan die nieuwe realiteit”, zegt Veerle Van Mierlo, woordvoerder van bpost.

Water aan de lippen

De beslissing zinde de postbeambten in Keerbergen niet. “Er worden dan wel minder brieven geschreven, het pakjesvolume is alleen maar toegenomen, zeker tijdens de eindejaars- en soldenperiode,” zegt Rudi Arnalsteen, gewestelijk secretaris van vakbondsorganisatie ACOD Post. “Veel mensen bestellen hun pakjes nu eenmaal online. Door het aantal distributierondes terug te schroeven zal het werk herverdeeld moeten worden. De druk neemt alleen maar toe, en de werknemers staat het water nu al aan de lippen.”

Vakbonden en directie zitten sinds woensdag aan tafel voor een gesprek, maar een compromis kwam voorlopig nog niet uit de bus. Bpost zegt alvast dat het wil blijven praten. Ook de vakbonden hopen op een oplossing. “Morgen verwachten we een nieuw voorstel van directie om de werkdruk te doen dalen,” zegt Arnalsteen. Door de staking worden sinds gisteren geen brieven, kranten of tijdschriften verdeeld in Keerbergen. Pakjes worden nog wel geleverd vanuit het hoofdkantoor in Leuven. “Zolang er ontevredenheid blijft heersen bij het personeel gaan we verder, totdat een compromis wordt gevonden.”