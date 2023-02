Werken gemeentecentrum gaan tweede fase in

Heist-op-den-Berg Wijkgezond­heids­cen­trum (WGC) Heist-op-den-Berg zoekt vrijwilli­gers voor onthaal

Het wijkgezondheidscentrum (WGC) in Heist-op-den-Berg zoekt versterking. De huisartsenpraktijk die laagdrempelige gezondheidszorg aanbiedt wil haar groep onthaalvrijwilligers uitbreiden. “Je ontvangt patiënten aan de onthaalbalie, beantwoordt binnenkomende telefoons, schrijft nieuwe patiënten in en ondersteunt de zorgverstrekkers administratief tijdens hun consultaties. Je kan je één keer per week gedurende 3,5 à 4 uur inzetten en kan vlot werken met een computer. Interesse? Het WGC maakt graag tijd vrij voor een gesprek waarin je meer verneemt over het wijkgezondheidscentrum en de vrijwillige onthaalmedewerkers”, klinkt het. Kandidaten kunnen zich melden via 015 343 346 of onthaal.heist@wgckempen.be. WGC Heist-op-den-Berg vind je aan de Frans Coeckelbergsstraat 6 B in het centrum van Heist.

6 februari