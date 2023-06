WEER. Vanochtend kans op helder weer in Keerbergen

Aantal rookvrije sportclubs in Leuven blijft in stijgende lijn gaan: “Een evidente keuze, een no-brai­ner”

Steeds meer Leuvense sportclubs zeggen nee tegen tabak en de e-sigaret. Leuven telde al acht sportclubs waar roken op en naast de terreinen strikt verboden is en zopas kwamen er nog enkele bij. De nieuwe ambassadeurs zijn tennisclubs TC Savio en TC Stade Leuven: “Zien roken, doet roken. We willen mensen aanmoedigen om in een rookvrije omgeving van tennis te genieten”, zegt Anja Koch, voorzitter van TC Stade Leuven.