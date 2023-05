WEER. Kans op helder met enkele wolkenvelden in Keerbergen vanochtend

Wouters Electro houdt er na 66 jaar mee op: winkel zal in juni nog even dienst doen als pop-upbar BAR&CO

Nog twee weken en Wouters Electro aan de Stationsstraat in Rotselaar, ter hoogte van De Mena, sluit voorgoed de deuren. De electrozaak was maar liefst 66 jaar een gevestigde waarde in de dorpskern. Er zijn weinig inwoners die er geen televisie, staafmixer of stofzuiger kochten. Zaakvoerder Erik Wouters heeft een uitdoofscenario voorzien als pop-upbar met de toepasselijke naam BAR&CO.