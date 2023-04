WEER. In Keerbergen kans op regen en bewolking vanochtend

IN BEELD. Vernieuwde torenspits netjes ingepakt voor langver­wach­te terugkeer

Nog even, en de Leuvense skyline is opnieuw compleet. Anderhalf jaar lang werd de 45 meter hoge, meer dan zes ton zware torenspits tot in de puntjes hersteld: het sluitstuk van een meer dan twintig jaar durend renovatieproces van het het wooncomplex in Sint-Maartensdal. De vernieuwde spits ligt sinds enkele dagen netjes ingepakt te wachten op straatniveau, om donderdag 115 meter hoger op zijn plek getild te worden.