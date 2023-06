WEER. In Keerbergen helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Van iemand afzetten met de auto tot de grote opening: alles wat je moet weten voor het concert van Harry Styles

Voor fans van Harry Styles is er dit weekend maar ‘one direction’: de festivalweide in Werchter. De ‘Love On Tour 2023' strijkt er zaterdag neer. Het 29-jarige pop- en mode-icoon dat vele harten sneller laat slaan, zal er bijna twee uur het beste van zichzelf geven. De deuren gaan ten vroegste open om 16 uur, waarschuwt de organisatie. Toch zijn er maatregelen genomen om eventuele vroege vogels op te vangen. Oh ja, het concert is hopeloos uitverkocht.