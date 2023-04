WEER. Bewolking in Keerbergen vanochtend

Sanne (33) uit Rillaar schrijft theater­stuk over moeilijke periode in haar leven: “Ik heb nooit nog op dat punt gestaan”

Sanne Maes (33) schreef 15 jaar geleden een toneelstuk ‘Crash’, gebaseerd op haar leven. Enkele jaren later, in 2011, besloot ze er opnieuw mee aan de slag te gaan en werd het stuk gespeeld ten voordele van het JAC. Dit jaar wordt het script opnieuw van onder het stof gehaald en laat ze met trots opnieuw een beetje in haar leven kijken. Ditmaal ter ere van haar overleden broer. De opbrengst gaat naar de werkgroep Verder na Zelfdoding. “Ik zag me geen 18 worden, laat staan 33. Nu heb ik een fantastische man en drie geweldige kinderen.”