Wat een onvergetelijke reis moest worden, eindigt in drama: motorrijder overlijdt na ongeval in Tsjechië

Diepe treurnis in de motorwereld, want Steven ‘Tie’ Van Loock is niet meer. De motard en zaakvoerder van ‘Lobo’ kwam begin deze week om het leven bij een ongeval in Tsjechië. Hij was op de terugweg van het Europese ‘Harley-Davidson 120th anniversary event’ in Boedapest.