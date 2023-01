Was het zelfdoding... of tóch een ‘strijkijzermoord’? Familie Julienne (73) vraagt en krijgt bijkomend onderzoek

KEERBERGENDe stiefdochter van Julienne Pauwels (73), de vrouw die vorig jaar stierf in verdachte omstandigheden, heeft samen met haar advocaat bijkomend onderzoek gevraagd in het dossier van de strijkijzermoord. Aanvankelijk leek het door het gerecht zonder gevolg te worden geklasseerd. Een paar onderzoeksdaden werden nu toch toegekend. De enige verdachte André B. (71), Juliennes ex-partner, is al een hele poos op vrije voeten.