Volleybalclub geeft training aan 140 Gambiaanse kinderen

Kevoc werkt voor het initiatief samen met Vzw Warme Gloed, en de lokale ngo Moobeta Foundation. Hun streefdoel is om zoveel mogelijk mensen over het ganse Gambiaanse grondgebied te helpen aan basisvoorzieningen. Tijdens de krokusvakantie organiseren de partners een volleybalkamp van drie dagen. “Gedurende die drie dagen, worden 140 kinderen op weg gezet in de wereld van sport, sociaal netwerk en zinnige tijdsbesteding. Tijdens de stage krijgen de kinderen driemaal daags eten en worden ze opgeleid in de techniek maar vooral in de ethiek van de sport,” zegt de club. “De kindjes komen van over heel het land uit kleine dorpjes waar ze verder dikwijls geen avondverlichting hebben, in kleine zelfgebouwde hutjes wonen en slechts een kraantje voor 100 gezinnen hebben. Sporten in hun dorp wordt mogelijk gemaakt dankzij het materiaal dat we voorzien hebben. Ze genieten er zo van!”