Verongelukte Noah (16) maakt alsnog Zuid-Afrikaanse droom waar: “Hij wilde de kinderen daar helpen, wij doen dat nu voor hem”

Italiaanse band BLEACH speelt Nirvana-hits in ‘t Wit Paard

Café ‘t Wit Paard in Heist-Goor ontvangt op donderdag 24 augustus de band BLEACH. De Italianen brengen een ode aan Nirvana en spelen de hits van de befaamde grungeband. “De legende wil dat Dave Grohl, drummer van Nirvana ooit in een interview beweerde dat Bleach de beste Europese Nirvana tribute band is die hij ooit gehoord had. Supportact van de avond is de band Moker”, deelt ‘t Wit Paard mee. De concertavond start om 20 uur, toegang is gratis.