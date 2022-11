Veel vragen over crèche waar baby met tape werd vastgebonden in bedje: “Overheid had uitbaatster jaren geleden al kunnen stoppen”

Mechelen Racing wint stadsderby van Jong KV Mechelen: “Risico­match zonder incidenten, dankzij fantasti­sche inzet van iedereen”

Exact 3.489 toeschouwers woonden zondagnamiddag in het AFAS-stadion de wedstrijd bij tussen Racing en Jong KV Mechelen. Het was maar liefst 17 jaar geleden dat de twee clubs nog eens tegenover elkaar stonden in een officiële wedstrijd. De Dijlestad leek dan ook even een versterkte burcht, want de politie liet niets aan het toeval over. “Grote incidenten bleven uit, dankzij de fantastische inzet van iedereen.” Racing won de wedstrijd met 0-1.

13 november