VAREN IN VLAANDEREN. Onze man bakt een lapje vlees op de barbecueboot: “Wat kan een mens nog meer willen?”

“Een specialle­ke voor wie elke minuut van de dag een feest is”: Jonas Van Geel over zijn immens populaire typetje Jordy uit Leuven

“Epic!!!” Wie de Jordy al mocht ontmoeten op de sociale media kan er zich een en ander bij voorstellen, maar het typetje van Jonas Van Geel ruilde zopas zijn vertrouwde Leuven in voor Ibiza. Dat levert niet enkel een avontuurlijke reis op maar ook onstuimige nachten die je kan volgen in de gloednieuwe shortie ‘Jordy doet Ibiza’ op VTM GO. HLN Leuven ging te rade bij Jonas Van Geel voor meer inzicht in het leven van de compromisloze Jordy die vriend en vijand weet te verrassen. “Iedereen kent wel een Jordy in zijn omgeving”