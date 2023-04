Vanochtend overwegend bewolkt weer in Keerbergen

Museum PARCUM pakt uit met nieuwe collectie­pre­sen­ta­tie: ontdek het verhaal achter de eenhoorn…

In PARCUM in Abdij van Park in Leuven is sinds kort de nieuwe collectiepresentatie ‘Je gelooft het nooit’ te zien. De tentoonstelling toont eigen collectiestukken van het museum maar doet dit op een verrassende manier. “Deze keer staan niet de erfgoedobjecten centraal maar hedendaagse gebruiken en voorwerpen”, vertelt Liesbet Kusters, curator van het museum.