TERUG NAAR SCHOOl. Directeur Tom Verheyen van Basisschool Keerbergen blikt vooruit: “We houden rekening met een verdubbeling van de energiekosten.”

KeerbergenMeer dan 1,2 miljoen leerlingen beuken donderdag opnieuw de schoolpoorten open. Maar welke uitdagingen zal het schooljaar 2022-2023 met zich meebrengen? Wij stelden de vraag aan vijftig directeurs in Vlaanderen. Eén van hen is Tom Verheyen, directeur van de GO!-basisschool Basisschool Keerbergen. Hoe kijkt hij aan tegen het lerarentekort, de stijgende kosten én corona?

Over het lerarentekort is al heel wat inkt gevloeid. Hoe zit het bij jullie met de bezetting?

“We zijn op dit moment nog op zoek naar een aantal mensen. Vaak gaat het om zorgpersoneel, of leerkrachten voor de levensbeschouwelijke vakken. Het vak levensbeschouwing zullen we mogelijk tijdelijk niet kunnen geven. Gelukkig gaat het om een beperkte groep leerlingen. We zien bovendien dat de zoektocht aan het begin van het schooljaar moeilijker is in de lagere scholen dan in de kleuterscholen.

Hoe lossen jullie dat op? Met leerkrachten die niet over het ‘juiste’ diploma beschikken?

“We proberen onze blik te verruimen naar mensen met de nodige pedagogische bagage. Dat kunnen ook de zogenaamde LIO’s zijn: leerkrachten in opleiding. Ook die studenten zouden kunnen worden ingezet tijdens hun opleiding. Op dit moment blijft een diploma een vereiste, maar bijvoorbeeld een kleuteronderwijzer kan mits de juiste ondersteuning perfect aan de slag in de lagere jaren van een basisschool. In de toekomst zou het wel kunnen dat we evolueren naar een situatie waarbij ook mensen zonder het ‘juiste’ diploma voor een klas worden gezet, in de vorm van co-teaching.”

Nog een uitdaging: de stijgende kosten — zowel voor school als ouders. Zet u de thermostaat dit jaar consequent lager in de klassen?

“Omdat we op een campus zitten wordt dat samen met de collega’s van de andere onderwijsvormen bekeken. Maar we volgen het verbruik nauwlettend op. Scholen staat een financiële dobber te wachten. De gebouwen zijn vaak verouderd, en halen de moderne isolatievormen vaker niet dan wel.”

Hoeveel gaf u vorig schooljaar uit aan energie? Wat is de verwachting voor het nieuwe schooljaar? En hoe gaat u dat betalen?

“Omdat we geen campusschool zijn begroten we totaalkost met ons drieën voor het volledige domein. Maar we verwachten dat die kost zou kunnen verdubbelen.”

Neemt u nog andere maatregelen om energie te besparen?

“We zetten veel in op bewustmaking bij de leerlingen. We maken hen bijvoorbeeld duidelijk waarom dat kraantje dicht moet na het handen wassen. Ook ons sluipverbruik houden we goed in de gaten. Een lekkende kraan, en kapotte sensor. Merken we dat er ook tijdens het weekend verbruikt wordt gaan we zo snel mogelijk op zoek naar de oorzaak. Nog zo'n besparende ingreep is het gebruik van sensoren in plaats van schakelaars om het licht mee te bedienen. Ten slotte recupereert de school regenwater en hebben we zonnepanelen.”

Vrezen jullie uitstapjes te moeten beperken door de gestegen kosten?

“Voorlopig niet. De maximumfactuur voor basisscholen is niet veranderd. We beperken het aantal uitstapjes niet, maar we herbekijken ze wel. Zeker het busvervoer is enorm gestegen in prijs, waardoor we genoodzaakt zijn als school om creatief te zijn. Meer excursies in de nabije omgeving dus, of de organisaties naar school uitnodigen. Omdat wij een grote school zijn komt dat vaak goedkoper uit. Daar zie ik dus zeker mogelijkheden.”

Zien jullie een toename in het aantal leerlingen met ‘lege brooddozen’?

“Dat zien we nu al. We gaan dan steeds met de ouders in dialoog. Als leerkracht moet je opmerkzaam zijn, dat is vaak niet simpel. Met een lege maag kom je niet aan leren toe, dus we houden dat goed in de gaten. Het gebeurt dat we de gemeente betrekken om op zoek te gaan naar oplossingen.”

Volledig scherm Basisschool Atheneum Keerbergen. © vertommen

Merken jullie een toename van het aantal ouders dat de rekening niet meer kan betalen? Nemen jullie extra maatregelen om hen te helpen?

“Zoals ik al zei is de maximumfactuur in de basisschool hetzelfde gebleven, dus voorlopig merken we geen toename. Wel zien we dat ouders daar meer open over durven communiceren, en sneller de vraag durven stellen om facturen te spreiden.”

De jongste twee schooljaren werden gedomineerd door corona. Verwachten jullie dat mondmaskers toch opnieuw hun intrede zullen doen?

Ik durf deze vraag met een hoopvolle ‘nee’ te beantwoorden.

Heeft corona een leerachterstand bij jullie leerlingen veroorzaakt?

“Toch wel. Afstandsonderwijs was zowel voor de leerlingen als de leerkrachten gloednieuw. We zijn die uitdaging met frisse moed aangegaan, maar afstandsonderwijs kan nooit een volwaardig alternatief vormen voor de klas. Als de situatie ons dwingt opnieuw over te schakelen naar afstandsonderwijs moet dat maar, maar les geven in een klas is niet alleen bevorderlijk voor het welbevinden, maar ook de band met de groep.”

Tot slot: de vaccinatiecentra gaan weer open. Gaat u uw leerkrachten stimuleren om die najaarsprik te halen?

“Omdat die prik ten goede komt aan de klasorganisatie en het dagelijks functioneren probeer ik dat wel te doen, al merk ik dat de intrinsieke motivatie erg groot is.”