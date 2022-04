Tentoonstelling over reddingsactie met Dixie Dansercoer wordt postuum eerbetoon aan poolreiziger: “De realiteit heeft de fictie ingehaald”

ROTSELAAR/KEERBERGENMocht avonturier en poolreiziger Dixie Dansercoer (58) nog onder ons zijn, dan stond hij donderdag op zijn eigen tentoonstelling. Kunstenaar Jack Berben had de bedoeling om op z’n eigengereide manier een reddingsactie in beeld te brengen op Antarctica met de verongelukte Dansercoer in de hoofdrol. “De realiteit heeft de fictie ingehaald”, vertelt Berben tussen zijn creaties.

Op 1 mei vorig jaar stond Jack Berben nog met Dixie Dansercoer in expositieruimte Jack-Op in Werchter. Ze waren op prospectie om de juiste locatie te vinden voor hun samenwerking. “Ik zou met mijn kunstwerken mijn verhaal vertellen en Dixie zou zijn reizen en ervaringen delen. We zagen elkaar net voor hij naar Groenland vertrok. Begin juni viel hij daar in een gletsjerkloof.. Ik had hem tijdens corona gecontacteerd, omdat ik een reddingsactie op Antarctica wilde nabootsen. Hij was meteen enthousiast. We leerden elkaar beter kennen en hij gaf me veel info en stuurde me bij in bepaalde dingen. We hadden de maand april uitgekozen omdat dat de donkerste maand op Antarctica is. Het is helaas anders uitgedraaid.”

Volledig scherm De tentoonstelling omvat veel maquettes in aluminium. © Vertommen

Na het dramatisch ongeluk wist Berben niet meteen of hij er nog mee door wilde. “Ik heb met heel veel mensen gepraat en de gemeente Rotselaar heeft me heel hard gesteund in dit project. Na het dramatisch ongeval, besloten we om een andere draai aan het project te geven. Dat werd het educatieve aspect. Samen met de vijfde- en zesdejaars van de basisscholen in de gemeente, goed voor 330 leerlingen, hebben we samen geknutseld, altijd met Dixie indachtig”, vertelt Berben. “Hun creaties zullen ook te bewonderen zijn, zoals een imaginair poolstation. Het was leuk om te zien hoe die kinderen onbevangen hun fantasie nog de vrije loop lieten gaan. Al ben ik wel altijd heel voorzichtig gebleven en stond ik in contact met de familie van Dixie. De man is zo diep gevallen dat ze zijn lichaam nog altijd niet hebben kunnen bergen. Maar de nabestaanden vond het fantastisch dat de jongeren zo ook bijleerden over Dixie, wie hij was en voor wat hij stond. Hij leeft zo op een positieve manier verder.”

Berben maakt vooral maquettes uit aluminum van reddingsvoertuigen en allemaal met een eigen twist of knipoog. Maar ook aan bronzen beelden waagt de Keerbergenaar zich. “Alles is imaginair technisch opgevat en overal probeer ik er wat humor in te steken. Ik werk ook samen met verschillende galerijen, maar dit is de eerste keer dat alles samenkomt. Al blijft het wel een postuum eerbetoon aan Dixie.”

De tentoonstelling ‘Pusher, Ontdekkingsreizigers 2.0 gezocht’ is er de komende twee weken telkens van donderdag tot zondag tussen 14 en 21 uur in Werchter X, Amerstraat 1.

Volledig scherm Op de voorgrond het beeld van Dixie, op de achtergrond een foto van Dixie met het wassen exemplaar. © Vertommen

Volledig scherm De creaties van de leerlingen. © Vertommen