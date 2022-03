Technisch Atheneum in Keerbergen pakt uit met ‘GO! 4 digitalents’: “Door middel van nieuwe technologieën willen we onze leerlingen optimaal voorbereiden op de arbeidsmarkt”

KeerbergenHet GO! Technisch Atheneum in Keerbergen is sinds vorig jaar gestart met een nieuw concept: Go! 4 digitalents. Op hun opendeurdag leggen ze dan ook maar al te graag uit wat dit concept juist inhoud.

“Wij zijn vorig jaar met het GO! 4 digitalents concept gestart”, gaat leerkracht Lars Van Den Put van start. “Wij zagen dat onze leerlingen nood hebben aan structureel te leren plannen én structureel te leren leren. Dit wilde we in een structuur gieten.” Zo gezegd, zo gedaan. De school paste hun lestijden aan en veranderde de infrastructuur. “We geven onze leerlingen nu een kwartiertje de tijd om daarop in te zetten. Daarnaast zijn wij overgeschakeld naar coachen - in de plaats van een klastitularis - waar elke klas een coach heeft van zowel een algemeen vak, bijvoorbeeld Nederlands, als een specifiek vak. bv grafische technieken.”

Open Spaces

Terwijl er vroeger voornamelijk les gegeven werd in gewone klaslokalen, kiest het technisch Atheneum nu meer voor open spaces. “We maken gebruik van zelfstandig leren. We starten vanuit een instructie, waarna de leerlingen individueel kunnen verder werken. Leerlingen die het wat moeilijker hebben met de materie krijgen wat meer hulp, op die manier kan de differentiatie beter gebeuren.”

Quote Binnen wiskunde moeten ze nog altijd berekenin­gen op papier kunnen doen. Er is een gezond onder­scheid tussen zowel computer als geschreven. Lars Van Den Put, leerkracht

Digital

En wat is er - uiteraard - nog van belang binnen dit nieuwe concept? De digital skills. “Alles gebeurd via de computer én de opdrachten staan op de computer. Daarnaast moeten ze nog altijd kunnen schrijven. Binnen wiskunde moeten ze nog altijd berekeningen op papier kunnen doen, er is wel degelijk een gezond onderscheid tussen zowel computer als geschreven.”

Volledig scherm Het resultaat van de robotarm. © PGA

Quote Het grote voordeel is dat je bepaalde handelin­gen 1000 keer kan herhalen zonder dat het geld kost én het is veiliger Lars Van Den Put, leerkracht

Virtual reality bril

Wat dit digitale onderwijs toch wel speciaal maakt is de virtual reality bril. Hier zetten ze als één van de pilotscholen op in. “We zijn hier vier jaar geleden mee gestart vanuit een project samen met imec. Het COSMO project. Ze wilde een applicatie testen op leerlingen om te zien wat de invloed was op hen. Hoe staan ze er voor open? en wat is hun leerproces? Ondertussen proberen we dit zoveel mogelijk te integreren in alle richtingen”, Legt Van Den Put uit. “Het grote voordeel is dat je bepaalde handelingen 1000 keer kan herhalen zonder dat het geld kost.” Bijvoorbeeld binnen autotechnieken, een leerling moet motorolie vervangen, binnen VR kan hij dat 10 keer doen, in werkelijkheid is dat moeilijker. Binnen elektriciteit leren ze de veiligheidsprincipes eerst in vr, daarna pas in de praktijk.”

Volledig scherm De school zet in op leren plannen. Hierdoor hebben de leerlingen enkele uren per week die ze zelf mogen inplannen. Door dit badge systeem zien de leerkrachten - of coaches - enerzijds of de leerlingen aanwezig zijn, en anderzijds aan welke opdracht ze aan het werken zijn. © PGA

Volledig scherm De 3D printers. © PGA

Volledig scherm Zo worden opdrukken op bijvoorbeeld een pulls gemaakt. © PGA

Maar is dat dan wel helemaal hetzelfde vragen wij ons af? “Het belangrijkste wat we ze hiermee willen aanleren zijn de stappenplannen, het volgen van procedures. Met de VR bril komen leerlingen in een nieuwe wereld terecht, ze vergeten dat ze eigenlijk op school zijn, dus de handelingen komen snel. Maar ook op vlak van veiligheid is dit een meerwaarden.” Van Den Put denkt dat de andere scholen dan ook snel hun voorbeeld zullen volgen.

Volledig scherm De opendeurdag was een succes. © PGA

Arduino

In datzelfde lokaal trekt de robotarm onze aandacht. “Aan de hand daarvan leren ze programmeren op de computer. Ze kunnen de robotarm precies laten uitvoeren wat ze willen. In de fabriek van Tesla wordt dat ook gebruikt. Nu staat hij op tekenen, maar je kan hem ook gebruiken om een pick and place te maken”, legt leerkracht Kenneth Beeckmans uit. Deze robot is verbonden aan de richtingen elektrotechniek en technologische wetenschappen.

Toekomstgericht

“We proberen de verschillende leerstrategieën aan te leren met een blik op de toekomst. Door middel van nieuwe technologieën willen we onze leerlingen optimaal voorbereiden op de arbeidsmarkt waar ze in aanraking zullen komen met snel veranderende technologie”, aldus van Den Put.

Volledig scherm Programmeren met Arduino. © PGA

Volledig scherm Technisch Atheneum Keerbergen: programmeren met Arduino. © PGA

Volledig scherm VR bril. © PGA

Volledig scherm De VR Bril © PGA

Volledig scherm Hiermee kan je opdrukken maken op bijvoorbeeld T-shirts of drinkflessen. © PGA