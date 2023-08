Stevige buien met een enkele keer onweer in Keerbergen vandaag

Twintiger uit Brussel deelt kopstoot uit aan toevallige voorbijgan­ger op Oude Markt

Zaterdagochtend heeft een 25-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek de toegangsdeur van café Revue op de Oude Markt beschadigd. Even later deelde hij een kopstoot uit aan een toevallige voorbijganger. Hij moet zich in september komen verantwoorden voor de correctionele rechtbank.