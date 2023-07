Steven ‘Tie’ Van Loock sterft bij ongeval in Tsjechië: motard kwam net terug van Harley Davidson-festival in Boedapest

Het moest een bijzondere reis worden voor de 56-jarige Steven Van Loock uit Keerbergen maar uiteindelijk werd zijn bezoek aan het Europese ‘Harley-Davidson 12Oth anniversary event’ in Boedapest (Hongarije) zijn laatste rit. Tussen 22 en 25 juni kwamen heel wat liefhebbers van het bekende motormerk samen in de Hongaarse hoofdstad voor een groot vierdaags festival om de 120ste verjaardag van Harley-Davidson te vieren en dat wou Steven ‘Tie’ Van Loock niet missen. Helaas raakte de motard op 26 juni op de terugweg naar België betrokken bij ongeval in Tabor in Tsjechië. Tie overleefde de crash niet en laat de motorwereld nu in rouw achter. “Er zijn geen woorden voor....Lieve vriend, we missen je....Onze gedachten en medeleven gaan naar zijn familie. Rust zacht Tie”, laat motorfietsendealer Harley-Davidson RMC Classics onder meer optekenen. Ook heel wat motorclubs betuigen hun steun aan de familie van ‘Tie’. De motard wordt door velen omschreven als een goede echtgenoot en een liefdevolle vader voor zijn twee kinderen. Steven Van Loock was naast een fervent motard en liefhebbers van Harley-Davidson ook zaakvoerder van Lobo bvba. Hij was ‘life member’ van de Zenne-Dyle chapter en ook lid van dartsclub DC de Loze. Wie Steven Van Loock een laatste groet wil brengen, kan dat doen op donderdag 6 juli van 19 tot 20 uur in uitvaartcentrum Eraly in de Kruisstraat 169 in Tremelo. De afscheidsviering voor ‘Tie’ vindt plaats op zaterdag 8 juli in Crematorium Hofheide in de Jennekensstraat 5 in Nieuwrode bij Holsbeek. Ride to be free, om Tie nooit te vergeten.