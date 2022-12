Snelheidsduivel scheert met 147 kilometer per uur over de Schrieksebaan

Het goede nieuws is dat van de 75 gecontroleerde bestuurders niemand onder invloed achter het stuur zat. Enkele bestuurders met een zware voet lieten zich daarentegen wel betrappen. Op de Schrieksebaan in Keerbergen liepen vijftien bestuurders tegen de lamp, onder wie één persoon die met meer dan dubbel de toegelaten snelheid de flitscamera voorbij vloog. Op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek en op de Werchtersesteenweg in Haacht reden elf personen te snel op 536 gecontroleerde voertuigen. “Het rijbewijs van de snelheidsduivel werd alvast onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen en waarschijnlijk wacht hem een zeer zware boete en een bijkomend rijverbod”, reageert woordvoerder Paul Belmans. Er werden ook nog een zevental andere inbreuken vastgesteld, waaronder de zwaarste een inbreuk was op het rijbewijs. Die persoon zijn auto werd ter plaatse geïmmobiliseerd. Ook werd nog een GAS-pv opgesteld voor sluikstorten.