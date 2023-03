RESTOTIP. Tzikis serveert de authentieke Griekse keuken: “Elke gang kietelt je smaakpapillen”

Leuven gaat voor leuk record op Buiten­speel­dag: “Bondgeno­ten­laan wordt de langste speel­straat van het land”

Hoewel meer dan één wetenschappelijk onderzoek aantoont dat kinderen en jongeren alsmaar vaker aan een scherm gekluisterd zitten, blijft Buitenspeeldag toch een hoogdag. Op woensdag 19 april is het weer zo ver en in Leuven maakt het stadsbestuur er dit jaar een speciale editie van: “We zien het groots want Leuven behaalde opnieuw het label Kindvriendelijke Stad”, vertelt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).