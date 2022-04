Raadkamer verlengt aanhouding verdachte ‘strijkijzermoord’ met twee maanden

André B. zit sinds de feiten op 25 januari in de Sijsjesweg in Keerbergen in de cel. Julienne Pauwels, zijn levensgezel, trof hij die ochtend dood aan in de badkamer met de snoer van een strijkijzer rond haar nek. B. sloeg alarm bij de buren in plaats van de hulpdiensten te verwittigen. Dat de vrouw zichzelf van het leven beroofde werd al snel in twijfel getrokken door het gerecht. Het autopsieverslag wees op een gewelddadig overlijden. B. schreeuwt sinds die noodlottige dinsdag zijn onschuld uit, maar het gerechtelijk onderzoek loopt verder. Over twee maanden verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer. B. heeft altijd de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de beschikking van de raadkamer. In dat geval zal de kamer van inbeschuldigingstelling moeten oordelen over zijn verdere aanhouding.