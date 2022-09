Provincie ruimt slib in Spuibeek: “Waardevol middel tegen wateroverlast”

“Deze grondige ruimingswerken zijn belangrijk om de normale afvoer van de waterlopen te herstellen of om de goede werking van duikers en overwelvingen te verzekeren”, zegt gedeputeerde voor waterlopen Bart Nevens (N-VA). “Zo vermijden we wateroverlast door ongewenste opstuwing van de waterlopen. Slibruimingen gebeuren niet standaard op alle waterlopen. We verwijderen slib enkel op plaatsen waar de slibophoping hinderlijk is en ze de normale waterafvoer belemmert.” De werken zijn een zinvol middel in de strijd tegen wateroverlast. Doordat het water in alle beken lager stond dan normaal, of zelfs volledig droog, kunnen oeverplanten bezit nemen van de bedding. Bij felle regen overstromen beken daardoor eerder, omdat de planten de waterafvoer vertragen.