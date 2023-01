Prijzen voor huizen en appartementen blijven stijgen in Keerbergen

Leuven Trein kan noodstop maken nadat 62-jarige bestuur­ster met wagen op treinspo­ren belandt

In Wijgmaal is een auto op de treinsporen terechtgekomen. De aankomende trein in de richting van Leuven kon gelukkig een noodstop maken. Het treinverkeer op de spoorlijn was wel gedurende een uur onderbroken.

13:08