PMD-zakken niet opgehaald wegens defect

LEUVEN Walter ‘Pico’ Michiels opgepakt en weer vrijgela­ten, maar interne­ring wenkt

Walter ‘Pico’ Michiels heeft dinsdag in een dronkemansbui voor tumult gezorgd op het De Becker Remyplein in Kessel-Lo. Het is een kwestie van tijd voor de gewezen F.C. De Kampioenen-acteur geïnterneerd wordt. Die maatregel werd vorige week uitgesproken door de correctionele rechtbank in Leuven.

18:07