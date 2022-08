Parkiet Sam sleurde Wim door een depressie, maar verdween een maand geleden: “Hij was mijn kameraad.”

Het is niet de eerste parkiet die Wim in huis hield. “Rocky, mijn eerste is maar tien jaar geleden. Na een beroerte ben ik er heel België mee rondgereden op zoek naar een dierenarts die hem kon behandelen. Geld was geen bezwaar. Maar het heeft niet mogen zijn. Ik heb hem laten cremeren. Rocky staat nu op de kast.” Wim zocht een nieuwe huisgenoot, en kruiste het pad van Sam. “Sam is geboren op 24 juni 2021. Op het moment dat ik hem vond bij de kweker kreeg hij nog pap. Sinds september vorig jaar is hij bij mij.”

Sam was meer dan een gewone huisparkiet. “Met Sam kon ik klappen. ‘Goeiemorgen’, ‘kiekeboe’, ‘kapoen’, ‘slapekindjedoen’, deed hij allemaal na. Sam vloog vrij rond in de woonkamer, en at mee aan tafel.” Wim kampt al twee jaar met angststoornissen en een depressie. Medicatie en consultatie hielpen, maar het was bovenal zijn parkiet die licht bracht in de wereld van Wim. “Ik nam Sam ook altijd mee op bezoek bij mijn moeder. Hoewel de deur naar de garage normaal steeds gesloten is, was dat op 19 juli niet zo.” Wanneer de tante van Wim via de garagepoort de woning betreedt, vliegt Sam de wijde wereld in. “Ik ben er nog achter gereden op mijn fiets, maar het mocht niet baten.”

Sindsdien gaat het opnieuw bergaf met Wim. “Ik leef van dag tot dag. Mijn psychiater heeft me Xanax voorgeschreven om te kalmeren. Ik kon niet meer slapen, en voel me opnieuw lusteloos. Hem vervangen door een andere parkiet is onmogelijk. Sam, dat is iets anders. Hij was mijn kameraad.” Een zoekactie op Facebook, noch een bezoek bij de naburige kwekers, zorgde voor een doorbraak, maar Wim blijft hoop koesteren. “Ik wil zelfs een beloning geven aan de eerlijke vinder. Het is echt een gemis.”

Sam heeft een wit-grijs verendek en een naar binnen gegroeide teen aan de linkerpoot.

