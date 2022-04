Ook Keerbergen reageert verontwaardigd op fusieplannen Boortmeerbeek

Het college laakt vooral het gebrek aan openheid in het fusiedossier. “Naast de samenwerking in Ecowerf , Interleuven, ​​IGO en Hofheide vormen we samen met Boortmeerbeek en Haacht één politiezone waardoor de fusie ook voor ons gevolgen heeft,” zegt waarnemend burgemeester Erik Moons (Open Vld). Eind maart nog keurden de drie betrokken gemeentebesturen de bouw van een nieuw politiegebouw goed. Wat Keerbergen betreft komt dat project nu dus in het gedrang. Moons benadrukt dat er op dit moment geen gesprekken over een eventuele fusie lopende zijn, noch dat Keerbergen daar momenteel vragende partij voor is. “Of onze gemeente op termijn zelfstandig blijft dan wel ook zal fusioneren is een dossier dat ongetwijfeld op termijn op tafel zal komen. Op dat moment zullen we keuzes maken die rekening houden met huidige vormen van samenwerking en zal de keuze in de eerste plaats bepaald worden door de voordelen voor de inwoners,” klinkt het. Moons benadrukt ten slotte dat de beslissing over een dergelijk belangrijk dossier steeds voorafgegaan zal worden door een open overleg met de inwoners.