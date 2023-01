Natuurpunt telt kwart meer vleermuizen in Keerbergse bunkers

Omdat vleermuizen verlekkerd zijn op muggen en andere insecten is hun aanwezigheid ook goed nieuws voor de mens. In Keerbergen leverde Natuurpunt de voorbije jaren inspanningen om de winterschuilplaatsen van vleermuizen verder te optimaliseren. De diertjes stellen hoge eisen aan hun winterslaapplaats, waarbij een constante temperatuur en voldoende beschutting de voornaamste zijn. Omdat de populatie vleermuizen in de bunkers groter is dan ooit, lijken die inspanningen geloond te hebben. De natuurvereniging telde 21 exemplaren en 2 soorten: de grootoorvleermuis en de baardvleermuis. Dat is 24 procent meer dan het vorige record, in 2020. Vooral de tweede soort is in aantal toegenomen. Toch mag het resultaat van de telling niet louter leiden tot een hoerastemming. “Enerzijds is het natuurlijk goed nieuws dat de vleermuizen meer en meer hun weg vinden naar onze speciaal ingerichte bunkers om te overwinteren,” zegt Stijn Van der Veken, één van de tellers. “Anderzijds kan de toename er op wijzen dat de dieren elders gewoon geen geschikte plaatsen meer vinden. Dat moet wel degelijk zorgen baren.”