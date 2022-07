Na twee jaar coronapauze opnieuw Molenfeesten met ‘Kobe Ilsen & Viktor Verhulst’ achter de draaitafels

De kleinsten kunnen op zaterdag 6 augustus speelgoed kopen of verkopen op de kinderrommelmarkt, zich uitleven op de klimmuur of verrast worden door de Mechatropolis-installatie. Op het podium staat lokaal talent Rune en band. Later op de avond komen Kobe Ilsen & Viktor Verhulst het beste van zichzelf geven tijdens een dj-set en is er ook nog het optreden van Cookies And Cream. DJ Rumsky mag de eerste dag feestelijk afsluiten. Zondag 7 augustus begint met de traditionele eucharistieviering. In de loop van de dag kunnen kinderen genieten van onder meer Klauterstout - de speeltuin. Om 18.30 uur wordt het podium ingenomen door 70’s tribute band Johnny Tightlips & The Snitches. Vervolgens is het de beurt aan Coco Jr. & The All Stars, waarna niemand minder dan Sandra Kim de avond mag afsluiten.