N-VA Keerbergen geeft vrijkaarten Rock Werchter weg aan leerlingen met goed rapport: “Stuur kopie van je resultaten”

“Naar ‘goede’ gewoonte schenkt Live Nation vrijkaarten aan politici van lokale gemeenten rond Werchter. Zo komen bij elk gemeenteraadslid van meerderheid en oppositie in Keerbergen 2 vrijkaarten terecht”, zegt Dominick Vansevenant. “Voor de N-VA-raadsleden in totaal negen voor Rock Werchter (2 juli) en 9 voor Werchter Classic (25 juni). Als verkozenen in de gemeenteraad vinden we dat we dit niet kunnen aanvaarden. Wij moeten ons werk in alle onafhankelijkheid kunnen doen, dus nemen we zeker niet deel aan het gemarchandeer van vrijkaarten tussen raadsleden. Daarom geven we de kaarten van onze N-VA-fractie weg met deze ludieke actie”, stelt voormalig burgemeester Vansevenant.