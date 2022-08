Met werfkeet staan werken gemeentecentrum letterlijk voor de deur: “Vanaf oktober gaan de eerste spades de grond in.”

TREMELO Sint-Annaschool en VBS De Klimboom worden peter van natuurge­bied

De leerlingen van het vijfde leerjaar van de Sint-Annaschool in Baal en VBS De Klimboom in Tremelo helpen al tien jaar lang met het beheer en onderhoud van een natuurterrein bij hen in de buurt. Om ze te belonen voor het harde werk en de groene vingers werd gevraagd om peter te worden van het gebied.

28 augustus