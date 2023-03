Marktkramers vrijgesteld van standgeld tijdens werken centrum: “Doen wat we kunnen om het de marktkramers makkelijker te maken.”

Door de wegenwerken is het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het centrum afgenomen, en moet de wekelijkse markt regelmatig op een andere locatie worden opgesteld. “Daarom wilden we de marktkramers een tegemoetkoming doen,” zegt schepen van markten en kermissen Jens Eggers (Open Vld). “Zolang de werken duren zullen ze worden vrijgesteld van hun standgeld. Op jaarbasis betekent dat voor de gemeente een verlies van inkomen van zo’n 10.000 euro.” In Keerbergen betaalt een marktkramer één euro standgeld per lopende meter, per marktdag. “Het is een symbolische maatregel, maar we proberen wat we kunnen om het de marktkramers makkelijker te maken tijdens de wegenwerken,” besluit Eggers.