Lokale natuurfotograaf geselecteerd voor fotowedstrijd National Geographic

Fotografen kunnen tot 12 september hun beelden inzenden in de categorieën mens, dier of landschap. Foto’s die de meeste publieksstemmen weten te vergaren nemen het tegen elkaar op in een ronde voor een vakjury. De winnaars per categorie zien hun foto verschijnen in het National Geographicmagazine. “De ultieme erkenning van je foto,” reageert Stijn, die voor het eerst deelneemt aan de wedstrijd. Zijn hangende eekhoorn kon hij vastleggen op een grijze maartdag in het het natuurgebied De Broekelei. “Als hobbyfotograaf is het een beetje zoeken naar erkenning van het publiek. Daarom doe ik mee aan de wedstrijd,” zegt Stijn.