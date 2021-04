Lichaam van 76-jarige man gevonden in water in natuurgebied Broekelei

Brugge/Gent/Oostende Bende winkeldie­ven krijgt celstraf­fen tot 3 jaar voor liefst 30 diefstal­len van flessen sterke­drank

12 april Een vijfkoppige bende Roemeense winkeldieven heeft in de Brugse rechtbank celstraffen tot 3 jaar gekregen voor hun betrokkenheid bij liefst 30 winkeldiefstallen. Ze maakten voornamelijk flessen whisky en wodka buit in supermarkten over gans Vlaanderen.