Langverwachte werken in de Dorpsstraat van start gegaan

De planden ontstonden meer dan tien jaar geleden, toen het toenmalige gemeentebestuur de intentie opvatte om de ‘Dorpsstraat’ - het centrum rondom de kerk - een nieuw elan te geven: groener, aangenamer en bruisender. In 2011 werd een studiebureau aangesteld om de plannen vorm te geven. In overleg met de buurt en de lokale handelaars werd gekozen voor eenrichtingsverkeer, een modern busperron aan de achterzijde van de kerk, bijna 2.000 vierkante meter ontharding, de aanplant van 65 bomen, en de aanleg van een belevingsplein met fontein vooraan het gemeentehuis.

Corona gooide andermaal roet in het eten, waardoor de start van de werken een eerste keer moest worden uitgesteld. Deze week was het dan eindelijk zover. Voor gemotoriseerd verkeer is er een omleidingslus voorzien. Nog tot 28 oktober is de Oudstrijderslaan onderbroken voor verkeer. In de omgeving rond de werf wordt een algemene zone 30 ingesteld. De werken zouden in de zomer van 2024 voltooid moeten zijn.