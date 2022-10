Laagvlieger betrapt aan 103 km/u in zone 50 in Keerbergen

In de Stationsstraat in Haacht (zone 30) werden 476 voertuigen gecontroleerd. 62 bestuurders mogen zich aan een proces-verbaal verwachten nadat ze betrapt werden op te snel rijden. In de Korte Welvaart in Keerbergen werden 23 laagvliegers betrapt. Minstens één bestuurder mag het gaan uitleggen in de politierechtbank nadat hij betrapt werd aan 103 km/u in de zone 50. Op de Audenhovenlaan in Boortmeerbeek (zone 50) werden ten slotte 13 inbreuken op snelheid vastgesteld.