Kinderdagverblijf Mippie en Moppie vraagt faillissement aan: “Schuldeisers hebben een jaar de tijd om hun aangifte in te dienen”

Het rioolwater van je douche en (vaat)wasmachine gebruiken om je woning te verwarmen: dit is het potentieel

Afvalwater als een duurzame warmtebron? Het kan, zo bewijst het nieuwe wooncomplex DOK+ in Mechelen. Voor de verwarming en koeling van de units doen ze daar beroep op riothermie en geothermie. Riothermie is relatief nieuw op de warmtebronmarkt. Maar wat is het? En kunnen we binnenkort allemaal verwarmen met rioolwater? Bouwsite Livios vroeg het aan Maarten Raemdonck, Head of Innovation bij Aquafin.