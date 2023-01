Keerbergen Schaatst blikt terug op geslaagde editie: “Volgend jaar schaatsen we opnieuw.”

Van de in totaal 7.917 schaatsers bezochten 713 scholen in klasverband de ijspiste. Net zoals vorig jaar palmde een grote pop-upschaatsbaan met aanpalende winterbar vier weken lang het gemeenteplein van Keerbergen in. In totaal baatten 28lokale verenigingen de winterbar uit. “Elke vereniging mocht de winst van die dag in eigen zak steken,” licht Eggers toe. In totaal werd een bedrag van 44.845 euro onder de verschillende verenigingen verdeeld. Dat is ongeveer honderd euro meer dan vorig jaar. “Daarnaast ging de opbrengst van de schaatsbaan en de winterbar op 22 december integraal naar de Warmste Week. 3.000 euro ging zo naar het goede doel.”