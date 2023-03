Kans op lichte regen en bewolkt weer in Keerbergen vanochtend

Werkmateri­aal gestolen op bouwwerf

Op een bouwwerf in de Kazernestraat in Heffen hebben dieven gereedschap gestolen. De dieven slaagden erin om de deur van de werfcontainer te forceren. Nadien werd de container doorzocht. Naast een boormachine gingen de dieven ook nog aan de haal met een slijpmachine. Op de bouwwerf in de Kazernestraat wordt er momenteel een appartementsgebouw neergezet.