Jongens krijgen rake klappen na Schuimparty

Grote Markt afgesloten voor optreden van Pommelien Thijs

Op Maanrock is momenteel de Grote Markt afgesloten voor, niet meteen verrassend, Pommelien Thijs. Pommelien is één van de publiekstrekkers op de familiedag van Maanrock, en doet dus haar reputatie alle eer aan. “Je kan nog verder feesten aan onze andere podia. Check de druktebarometer via onze app om na te gaan hoe druk het is aan jouw favoriete podium", deelt de organisatie mee.