Jeugdraad Keerbergen organiseert ‘Let’s Talk Youth’: “Leemte tussen politici en jeugd verkleinen.”

Leuven/Bierbeek Marie (12) is een van de 50 leerlingen die nog geen plaats vond op middelbare school: “Ondanks digitaal aanmeldsys­teem geen vooruit­zicht”

Deze week verschenen de triomfantelijke resultaten van het digitale aanmeldsysteem voor kinderen die de overstap naar het middelbaar maken. Gedaan met kamperen, want 98 procent van de in totaal 2.135 Leuvense jongeren kreeg een plaats in een van hun twee voorkeurscholen. Voor een vijftigtal gedupeerden was de uitslag minder positief. Marie (12) is een van hen. “Ik zal wel een school krijgen zeker? Dat moet wel.”

8 mei