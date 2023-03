IN BEELD. Vrijwilliger Levi in de bloemetjes gezet door leerlingen met erehaag en muziek van X-Session

Sinds oktober vorig jaar helpt Levi - een man met het Syndroom van Down - elke donderdag een handje op de Middenschool in Keerbergen. Daar voert hij allerhande klusjes uit, en vervult hij de rol van studiemeester. Levi is streng, maar graag gezien door de leerlingen. “Daarom wilden we hem graag bedanken tijdens de week van de vrijwilliger,” zegt directeur Ann Nuyens. Terwijl Levi gisteren toezicht hield op het basketbalveld vormden de leerlingen een meterslange erehaag tot aan een dj-installatie. Daar werd het lievelingslied van Levi - ‘On and On’ van X-Session - gedraaid. “Op voorhand kregen de leerlingen de liedtekst. Ze zongen enthousiast mee, en ook Levi genoot duidelijk van de verrassing,” glundert Nuyens.