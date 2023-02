IN BEELD. Achthonderd leerlingen vormen stippellijn tegen pesten

Begijnendijk Bib Begijnen­dijk stuurt je op date... met een boek

14 februari is Valentijnsdag en dus doen de medewerkers van de bibliotheek in Begijnendijk wat extra moeite voor wie die dag alleen moet doorbrengen. In de bib kan je op blind date gaan met een boek. Voor alle duidelijkheid: het boek is geen gespreksonderwerp, het is je afspraakje zelf.